Проклятый город: почему туристы посещают пустой Каракёй

В турецком городе Каракёй нет жителей, а все дома опустели еще 100 лет назад. Тем не менее, Каракёй становится все более популярным у туристов. Об истории города и том, что можно там посмотреть, — в материале “Рамблер”.

© Adam Cohn/Flickr

Старое название Каракёй — Левисси. Город еще в древности основали греки. В конце античности жители региона приняли христианство. Грекоязычные христиане и их туркоязычные мусульмане жили в относительной гармонии с конца XIV до начала XX вв., когда началась Вторая греко-турецкая война. В городе проходили массовые этнические чистки греческого населения, а те, кому удалось выжить, отправились жить в Грецию, согласно Лозаннскому мирному договору. В Каракёй должны были прибыть мусульмане из Греции, но они напрочь отказались жить в городе, где погибло столько невинных людей — им казалось, что по улицам ходят привидения убитых греков.

Alexey Komarov/commons.wikimedia.org

Этот город-призрак, сохранившийся как деревня-музей, состоит из сотен обветшалых, но все еще сохранившихся домов и церквей в греческом стиле, которые занимают небольшой склон горы и привлекают туристов, посещающих близлежащие Фетхие и Элюдениз.

В настоящее время деревня пуста, исключение составляют экскурсионные группы и придорожные торговцев, продающие товары ручной работы. Есть несколько отреставрированных домов, в которых часто останавливаются туристы.

Wikitestaccountlogin/commons.wikimedia.org

Среди достопримечательностей здесь — старый фонтан, построенный в 1888 г., две заброшенные церкви (верхняя и нижняя) и часовня на вершине холма (примерно 20 минут ходьбы вверх от нижней церкви), откуда открывается потрясающий вид на долину и море внизу, невидимый из самого города из-за расположенного посередине Каракёя хребта.

Alexey Komarov/commons.wikimedia.org