Названы необычные места для отдыха в ноябрьские праздники

В список наиболее нетипичных туристических направлений для отдыха в предстоящие ноябрьские праздники вошли Калмыкия, Индия и Узбекистан. Об этом сообщает издание RT.

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Аналитики сервисов бронирования жилья решили выяснить, где россияне планируют провести три выходных дня, и выбрать самые необычные варианты.

Рейтинг возглавил центр российского буддизма Калмыкия, за одну ночь в которой в среднем потребуется заплатить около 2800 рублей. Из заграничных вариантов лидируют Индия, Узбекистан и Киргизстан.

В Самарканде эксперты рекомендуют посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда, в Киргизии – озеро Иссык-Куль, а в Дели — красный форт, Кашмирские ворота и самый популярный местный рынок специй.