Туристы из России планируют провести новогодние праздники в Арабских Эмиратах, Таиланде, на Гоа и Шри-Ланке, рассказывает предприниматель Игорь Морозов.

В беседе с “Вечерней Москвой” он рассказал, что многие стараются заранее купить тур, чтобы сэкономить. Раннее бронирование помогает слетать в теплые страны на 30-40 процентов дешевле.

Эксперт отмечает, что туры по Золотому кольцу выросли в цене. Причиной тому увеличение стоимости на транспортные услуги, экскурсионное обслуживание и билеты в музеях. Цены подскочили на 10-20 процентов. Однако, по словам Морозова, путешествие по Золотому кольцу до сих пор пользуется спросом у туристов.