Как с картинки: 5 ярких стран, откуда вы привезете самые красивые фотографии

Отпуск – не только для отдыха, но и чтобы разнообразить свою ленту в соцсетях и собрать сотни лайков. Куда отправиться за самой фотогеничной природой и самыми интересными достопримечательностями? Пять самых ярких стран рекомендует тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

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Таиланд

Видео дня

Любимый азиатский курорт всего мира, где жизнь кипит круглосуточно и каждый находит развлечения на свой вкус. Из Тая можно привезти очень разные фотографии. Идиллические пляжные картинки получатся на крошечном острове Краби, на фоне огромных скал на пляже Карон или на белоснежном песке пляжа Ката-Ной.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

За головокружительным морскими фотографиями нужно ехать на морскую прогулку по островам: Пхи-Пхи, Остров обезьян, Остров Джеймса Бонда.

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Яркие снимки, фиксирующее ваше знакомство с тайской кухней, массажем и шопингом получатся на Патонге. Чтобы запечатлеть те самые тайские развлечения, которые воспели герои фильма “Мальчишник в Вегасе 2”, отправляйтесь на улицу Walking Street в Паттайе. После прогулки по местным барам и клубам фотографии будут строго 18+!

Бали

Индонезийский остров давно облюбовали удаленщики и искатели дзена со всего мира, и не в последнюю очередь из-за прекрасных пейзажей.

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Туристов там много в любое время года, поэтому нужно тщательно подходить к выбору локации для отдыха. В центре острова Убуде жизнь кипит всегда, а в окрестностях много очень красивых достопримечательностей.

Храмы Таман-Аюн и Тирта-Эмпул подарят аутентичные декорации настоящих индуистских святынь, со всем соответствующим колоритом. Ботанический сад и Лес обезьян познакомят с буйными красками местной природы: насыщенной зеленью и яркими всполохами крыльев экзотических птиц. За снимками с легендарных балийских вечеринок отправляйтесь в районы Кута и Семиньяк, а пляжные виды идеальные в Джимбаране и Сануре.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Маврикий

Африканский остров в Индийском океане – отличная локация для тех, кто хочет фотографий на пленере. Невероятные горы и море, тропические заросли, редкие птицы и бабочки останутся в памяти и снимках на всю жизнь.

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Запланируйте утренний подъем на гору Бамбу, чтобы увидеть, как солнце поднимается из океанических вод. Хайкинг по национальному парку Блэк-Ривер-Горжес подарит снимки на фоне горных водопадов, крутых скал и острых вершин, уходящих за горизонт видов. Морские прогулки на яхте познакомят с дельфинами и другими морскими обитателями. Кстати, Маврикий – одно из самых популярных направлений для выездных свадеб именно благодаря неповторимым пейзажах. Можно запланировать отметить здесь важную годовщину и обновить брачные клятвы или просто заказать семейную фотосессию.

ОАЭ

Эмираты – страна, где сконцентрировано всё “самое-самое”, поэтому и фото отсюда получаются тоже уникальные. Можно отправиться на многочисленные пляжи и сделать фото в купальнике на фоне небоскребов – такие есть в профилях многих селебрити и блогеров. Но самое интересное и красивое все-таки нужно искать в городах. Виды с вершины Бурдж-Халифа или Cayan Tower в Дубае захватывают дух.

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Шедевры мирового искусства ждут ваших объективов в филиале Лувра в Абу-Даби, где само здание по проекту архитектору Жана Нувеля – отдельное произведение. Шедевры гастрономии удивляют туристов и их подписчиков в ресторанах лучших мировых шефов Гордона Рамзи, Джейми Оливера, Нобу Мацухиса. Меньше пафоса и больше веселья останется на снимках из парков развлечений: из пещеры Бэтмена в Warner Bros. World, с болота Шрека в Dubai Park или из мира кубиков в Legoland.

Куба

Маленький остров в Карибском бассейне – не только свидетель многих исторических событий, но и невероятно красивое место. На пляже Кайо-Коко вы найдете настоящий рай, как с картинки, и полную идиллию. Там не много отелей и отдыхающих, и можно устроить морскую фотосессию.

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На пляже Варадеро расположены роскошные пятизвездочные отели, с пляжными барами и ресторанами, где можно поужинать и выпить с видом на неповторимый карибский закат.