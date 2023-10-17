Старейшие города России, которые обязательно нужно посетить

Путешествия по России могут быть действительно интересными. Для этого необходимо знать, какие места нужно посетить, чтобы остаться в восторге от поездки.

“Рамблер” разобрался, в какие старинные города нашей родины обязательно нужно наведаться и в чем заключаются их главные особенности.

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Муром

Название города заключает в себе память о народах, которые раньше населяли эту территорию. Это был поволжско-финский народ “муромы”, что означает “холм у воды”. Муром часто называют городом на семи холмах, а также “золотом” на российской карте. В городе находится множество архитектурных сокровищ, самые популярные среди них – Спасо-Преображенский мужской монастырь, Благовещенский собор, Троицкий и Вознесенский женские монастыри.

arzy/commons.wikimedia.org

Великий Новгород

Этот город входит в список самых значимых исторических поселений нашей родины. Упоминания о нем встречаются в документах, датированных 859 годом. Великий Новгород когда-то был одним из самых могущественных княжеств, уступая в своем величии только Киеву. Для тех, кто хочет окунуться во времена настоящей Древней Руси, Великий Новгород – просто находка.

Andrey Gaverdovsky/Flickr

Дербент

Люди начали основываться в Дербенте еще в четвертом веке до нашей эры. Есть предположение, что ему порядка пяти тысяч лет, но ученые эту версию отвергают, заявляя, что первые поселения не имеют отношения к самому городу. Дербент был основан по приказу Йездигерда II, который управлял владениями персов. Затем город переходил во власть арабов, турков и татаро-монгол. Только в восемнадцатом веке Дербент присоединился к Российской Империи, а потом его передали Ирану. Вновь в состав российских земель он вернулся только в 1813 году.

Шамиль Магомедов/Flickr

Старая Ладога

Некоторые источники свидетельствуют о том, что именно этот город был первой столицей на Руси. Поселение появилось в 753 году, а в 862 году перешло под управление варяжского вождя Рюрика. Старой Ладогой правил и Вещий Олег, чья могила находится у берегов реки Волхов. На данный момент город является уникальным музеем-заповедником, который богат памятниками архитектуры, датированных седьмым и восьмым веками.