5 городов России, куда стоит отправиться осенью

Некоторые города России приятно посещать не только летом, но и осенью. В этот сезон природа предстает перед туристами во всей красе.

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«Рамблер» рассказывает, какие российские города обязательно нужно увидеть осенью.

Пятигорск

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Пятигорск — один из самых крупных городов Минеральных Вод. Осень в Пятигорске больше напоминает продолжение лета: воздух все еще теплый, а дни — солнечные. Прибыв в город, каждый турист обязательно должен насладиться минеральными водами из целебных источников, вдохнуть морской воздух и попробовать кавказскую кухню. А чтобы в полной мере увидеть Кавказские горы, стоит подняться на Машук, откуда открывается отличный панорамный вид.

Плес

РИА Новости

Плес — довольно небольшой город на Волге, который впечатляет туристов своими живописными пейзажами. На прогулке можно увидеть красочные деревянные домики, а еще огромное количество деревьев, которые осенью окрашиваются в разные оттенки золота. Кроме того, в городе есть пляж и длинная набережная с причалами, куда прибывают пароходы из других городов.

Сочи

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Сочи — один из самых популярных туристических городов России. Путешествовать туда осенью может быть выгодно по двум причинам. Во-первых, в это время года туристов в Сочи намного меньше, чем в летнее время. Во-вторых, осенью в городе все еще очень тепло. В сентябре и октябре можно успеть искупаться в Черном море и позагорать.

Петропавловск-Камчатский

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Несмотря на что осенью в Петропавловск-Камчатском уже становится довольно прохладно, это не мешает городу поражать туристов красочными видами. К примеру, деревьями, которые пестрят желтыми и красными оттенками, и белыми заснеженными вершинами. Чтобы в полной мере насладиться природой, обязательно стоит посетить Кроноцкий заповедник, где находится Долина Гейзеров.

Сортавала

РИА Новости