Чем заняться в Санкт-Петербурге осенью

Туристы и местные жители считают, что Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Осень — не исключение. Зелень постепенно сменяется золотом, туристов становится меньше, цены ниже, а температура воздуха первое время остается комфортной для прогулок.

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«Рамблер» рассказывает, чем можно заняться в осеннем Петербурге.

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Сходить в театр

Санкт-Петербург известен как театральная столица России. Многие приезжают в город специально для того, чтобы увидеть известные постановки. Осенью в Петербурге открывается новый театральный сезон, что наверняка порадует всех ценителей театра. А если вы не большой любитель спектаклей, то их просмотр в любом случае поможет разнообразить досуг и культурно обогатиться.

Посетить фестивали

РИА Новости

Осень в Санкт-Петербурге богата не только театральными постановками, но и фестивалями. К примеру, в конце сентября в музее-заповедник «Петергоф» проводится Осенний праздник фонтанов, который приурочен к закрытию фонтанного сезона.

Прогуляться в парке

newhollandsp.ru

В это время года парки и сады города пестрят всеми оттенками золота. Природа становится красивой и умиротворенной. Это отличное время, чтобы спокойно прогуляться и при этом не наткнуться на большие туристические группы, как обычно бывает летом. Для того чтобы насладиться природой, отлично подойдут Таврический сад, Летний сад и Новая Голландия.

Попасть в музей без большой очереди

Обычно большой наплыв туристов бывает в Санкт-Петербурге именно летом: многие берут отпуска, а у школьников и студентов — каникулы. В музеях, особенно в Эрмитаже, можно увидеть толпы людей. Однако осенью очереди заметно редеют, потому что все возвращаются на учебу и работу. В музейных залах становится свободнее, а смотрители заметно расслабляются.

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