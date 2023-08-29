Почему стоит посетить Владивосток осенью: 5 причин

Не у всех получается взять отпуск летом, однако это не беда. Некоторые места даже лучше посещать осенью. В их числе портовой город на Дальнем Востоке — Владивосток.

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Подробнее о том, почему в этот город стоит отправиться в осеннее время, — в материале "Рамблера".

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Бархатный сезон

В сентябре Владивосток радует отсутствием жары и влажности. На улице больше не так душно, солнце перестает сильно палить, а затяжные недели с тайфунами отступают. Некоторые считают, что сентября — скорее третий летний месяц, потому что чаще всего июнь оказывается слишком дождливым и холодным. Кроме того, в этот период расцветает множество поздних растения, например хризантемы, шалфей и розы.

Теплое море

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Искупаться в живописной приморской бухте — это обязательный пункт отдыха во Владивостоке. К счастью, в сентябре температура воды до сих пор комфортна для плавания. Более того, в начале осени вода даже более спокойная, чем летом. Обязательно стоит посетить бухту Новик, где также располагаются обустроенные зоны отдыха и рестораны.

Людей намного меньше

Никто не любит постоянно стоять в очередях, по несколько часов ждать, когда освободится столик в ресторане, и долго искать место на пляже. Однако большинство людей отправляются в отпуск именно в июле и августе, а потому не столкнуться с этими проблемами летом очень маловероятно. Зато осенью большинство мест во Владивостоке оказываются менее забитыми. Поэтому, чтобы насладиться уединением, можно отправиться в портовый город именно в это время года.

Богатая культурная программа

Осенью многие заведения обновляют свою программу. В их числе: опера и балет на Мариинской сцене, театральный сезон в академическом театре имени Максима Горького. В сентябре культурная жизнь во Владивостоке порой более насыщенная, чем в летние месяцы.

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