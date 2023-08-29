Осень — лучшее время, чтобы посетить Китай. Погода становится прохладнее, а количество туристов уменьшается.

© Unsplash

“Рамблер” разобрался, что посмотреть в Китае осенью.

Желтые горы

Это один из самых красивых районов Китая. В Желтых горах можно полюбоваться восходом солнца. Облака, сосны, скалы и горячие источники — настоящая находка для тех, кто хочет насладиться уединением с природой.

Пекин

Unsplash

В столице Китая можно увидеть Великую Китайскую стену, Запретный город и Летний дворец. Осень в Пекине прохладная, но температура ощущается комфортно. В этом городе можно увидеть традиционные пагоды и буддийские храмы.

Чэнду

В августе у панд рождаются детеныши, поэтому осенью туристы могут увидеть малышей в Центре разведения гигантских панд в Чэнду. Также туристы могут посетить музей и лебединое озеро.

Шанхай

Город по праву называется индустриальной столицей Китая. В нем удивительно сочетаются современные небоскребы и исторические здания. Туристы могут прогуляться по набережной вдоль реки Хуанпу или заглянуть на Шанхайскую башню со смотровой площадкой.

Юньнань

Unsplash

Эта провинция знаменита большим количеством рисовых полей. Осенью местные собирают урожай, поэтому у туристов есть возможность увидеть террасы, озаренные солнцем. Рисовые поля расположены на разной высоте, из-за чего они выглядят как удивительной красоты ярусы.

Древний город Фэнхуан