Продажа туров в Израиль, Ливан и Иорданию приостановлена

Туроператоры приостановили продажу туров в Израиль, Ливан и Иорданию
Туристические агентства, которые являются членами Ассоциации туроператоров (АТОР), приостановили продажу туров в Израиль, Ливан и Иорданию. Соответствующая информация приводится в официальном телеграмм-канале самой ассоциации.
Туристам, в свою очередь, следует отказаться от поездок в указанные страны и на палестинские территории до нормализации обстановки. Уточняется, что ранее с аналогичной рекомендацией выступал МИД России.
Туроператорам и турагентам предписано информировать россиян, которые планируют отправиться в путешествие на Ближний Восток, о текущей ситуации на перечисленных территориях.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что отдыхавшие в Израиле по линии туристических операторов россияне вернулись на родину согласно ранее приобретенным билетам.