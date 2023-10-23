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Туроператоры приостановили продажу туров в Израиль, Ливан и Иорданию

Туристические агентства, которые являются членами Ассоциации туроператоров (АТОР), приостановили продажу туров в Израиль, Ливан и Иорданию. Соответствующая информация приводится в официальном телеграмм-канале самой ассоциации.

Продажа туров в Израиль, Ливан и Иорданию приостановлена
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Туристам, в свою очередь, следует отказаться от поездок в указанные страны и на палестинские территории до нормализации обстановки. Уточняется, что ранее с аналогичной рекомендацией выступал МИД России.

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Туроператорам и турагентам предписано информировать россиян, которые планируют отправиться в путешествие на Ближний Восток, о текущей ситуации на перечисленных территориях.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что отдыхавшие в Израиле по линии туристических операторов россияне вернулись на родину согласно ранее приобретенным билетам.