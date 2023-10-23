Когда нужно менять загранпаспорт

Заграничный паспорт, аналогично российскому, имеет определенный срок действия и обязательно требует своевременной замены. В данной статье "Рамблер" расскажет, когда необходимо обратить внимание на этот процесс.

Когда следует менять загранпаспорт?

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Важно понимать, что в отличие от обычного гражданского паспорта Российской Федерации, смена заграничного паспорта не зависит от возраста его владельца. Не важно, достигли вы 14, 18 или 45 лет, смена заграничного паспорта обязательна лишь при наличии конкретных объективных причин. Среди них:

Истечение срока действия паспорта. Заграничный паспорт действителен в течение десяти лет. Поэтому, по истечении этого срока, его обязательно необходимо обновить, чтобы иметь возможность выезжать за границу;

Заграничный паспорт действителен в течение десяти лет. Поэтому, по истечении этого срока, его обязательно необходимо обновить, чтобы иметь возможность выезжать за границу; Повреждение или утеря паспорта. Если заграничный паспорт стал нечитаемым из-за повреждений или утерян, то он также требует замены;

Если заграничный паспорт стал нечитаемым из-за повреждений или утерян, то он также требует замены; Отсутствие пустых страниц. В случае, если вам не осталось места для ставки новых отметок о визах и пересечении границы, заграничный паспорт следует заменить;

В случае, если вам не осталось места для ставки новых отметок о визах и пересечении границы, заграничный паспорт следует заменить; Изменение персональных данных. Если произошли изменения в ваших личных данных, такие как фамилия, имя, отчество, место или дата рождения, заграничный паспорт также нужно обновить, чтобы отразить актуальные сведения;

Если произошли изменения в ваших личных данных, такие как фамилия, имя, отчество, место или дата рождения, заграничный паспорт также нужно обновить, чтобы отразить актуальные сведения; Существенное изменение внешности. Если ваша внешность изменилась настолько, что вас трудно узнать по фотографии в паспорте, рекомендуется обновить ваш заграничный паспорт.

Примечание относительно окончания срока действия паспорта: Важно учесть, что некоторые страны могут требовать, чтобы срок действия паспорта был продлен еще на какое-то время после завершения поездки (даже на один день), чтобы виза была действительна. Этот фактор может повлиять на вашу возможность получить визу. Поэтому рекомендуется заботиться о замене заграничного паспорта заблаговременно.

Процедура замены загранпаспорта

Для замены заграничного паспорта необходимо оформить заявление, в котором указать причину замены, включая те, которые были указаны выше.

Кроме того, потребуются следующие документы:

Гражданский паспорт России;

Доверенность и данные представителя, если заявление подает не сам владелец паспорта;

Для детей – свидетельство о рождении и, если заявление подает не родитель, свидетельства опекуна или представителя;

Квитанция об уплате госпошлины;

Старый заграничный паспорт (если он находится у вас и не истек срок его действия);

Три фотографии размером 35x45 мм, на которых должна четко видна голова и верхняя часть плеч, с белым фоном, снимок четкий и хорошо выделяет внешность. Подробные требования к фотографиям можно найти на официальном сайте Госуслуг.

Обратите внимание, что старый заграничный паспорт нужно предоставить, если у него еще не истек срок действия. Законодательство предусматривает наличие у гражданина только одного действующего заграничного паспорта, и заявление о замене старого инициирует процесс оформления нового документа. Следовательно, предыдущий документ будет изъят.

Иногда полезно сделать копии страниц с визами и отметками о пересечении границы в старом паспорте, особенно если он оформлен на длительный срок. Эта информация может пригодиться для оформления новых виз, так как многие страны благосклонно относятся к туристам, которые уже посещали их территорию.

Где меняют загранпаспорта?