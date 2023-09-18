Зачем нужен второй загранпаспорт и как его получить

Многие путешественники оформляют себе два заграничных паспорта. В некоторых случаях это может сильно упростить человеку жизнь.

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В каких и все ли могут получить второй загранпаспорт? Рассказываем в материале "Рамблера".

Зачем нужен второй загранпаспорт?

Второй заграничный паспорт может понадобится путешественнику для того, чтобы:

сохранить действующие визы: если в паспорте закончились пустые страницы, а визы еще действительны, второй документ очень выручит;

одновременно получить визы в разные страны;

выехать за границу, пока ваш загранпаспорт находится в консульстве: пока один отдан на получение визы, по второму можно путешествовать;

ездить в конфликтующие страны: к примеру, туриста могут не пустить на Кипр и в Грецию, если в его паспорте стоит штамп о посещение Северного Кипра;

не переживать о потере документов в поездке: если вы потеряете один паспорт, или у вас его украдут, можно будет уехать по второму. Однако в таком случае лучше не носить оба документа вместе.

Как получить второй загранпаспорт?

Подать заявление на получение второго загранпаспорта можно на "Госуслугах". Для этого нужно указать в заявлении, что у вас уже есть действующий загранпаспорт и вы хотите его оставить. При указании цели получения нового загранпаспорта необходимо выбрать пункт "В дополнение к имеющемуся". Если этого не сделать, ваш первый загранпаспорт аннулируют.

Важно, что второй загранпаспорт может быть только нового образца. В отличие от старого, он действует не 5, а 10 лет. В нем больше страниц, 46, а значит, и места под визы и отметки контроля. Паспорт нового образца содержит биометрические данные человека, а также дороже стоит: для взрослого - 5 000 рублей, для детей о 14 лет — 2 500. Если заказать второй загранпаспорт старого образца, у вас заберут и аннулируют действующий паспорт.