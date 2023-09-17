Инструкция: как вернуть деньги за билеты

Невозвратные билеты нельзя сдать, они нужны авиакомпании, чтобы гарантированно получить деньги за место в самолете, а для пассажира — чтобы сэкономить. "Рамблер" расскажет, как правильно сдать билет.

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Узнать, какой у вас тариф, можно в разделах "Условия тарифа" или "Правила бронирования". При этом из любого правила есть исключения. Авиакомпания вернет деньги за такой билет, если возврат будет вынужденным. Вот какие причины к нему относятся:

рейс отменен или задержан, при этом количество времени утверждает сама авиакомпания;

авиакомпания изменила маршрут рейса;

пассажиру невозможно предоставить место на рейсе, то есть произошел овербукинг;

пассажира задержали на досмотре, при том что запрещенных предметов не обнаружено;

авиакомпания не смогла обеспечить стыковку рейсов при единой перевозке;

умер член семьи или близкий родственник пассажира;

заболел пассажир или тот, с кем он должен был лететь. Но только если это член его семьи или близкий родственник. К членам семьи в этом случае относятся супруги, дети и родители, а к близким родственникам — дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры, в том числе те, у которых один общий родитель.

Важно сообщить авиакомпании о том, что вы отказываетесь от полета до того, как закончится регистрация на рейс. Лучше позвонить в службу поддержки или отправить электронное письмо на адрес, указанный на сайте.

Не забудьте собрать документы: лист о нетрудоспособности или справка о болезни и документ, подтверждающий родство: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака. В медицинском документе должна быть отметка о том, что перелет противопоказан.