Туроператоры: отдыхавшие в Израиле россияне вернулись домой

Туроператоры рассказали о плановом возвращении из Израиля российских туристов
Отдыхавшие в Израиле по линии туристических операторов россияне вернулись на родину согласно ранее приобретенным билетам. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию крупных отраслевых агентств.
В "Интуристе" рассказали, что 12 октября Израиль покинули последние находящиеся там клиенты. Туры в страну на ближайшее время и вплоть до Нового уже аннулированы.
В "Русском Экспрессе" поделились аналогичной информацией: вчера из Израиля улетела последняя туристка, а туры на октябрь были отменены. Что касается россиян, запланировавших отдых в этой стране на ноябрь и позднее, то они пока наблюдают за развитием ситуации.
Ранее "Рамблер" рассказывал о городе, в котором российских туристов стало в десять раз больше.
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