Туроператоры: отдыхавшие в Израиле россияне вернулись домой

Отдыхавшие в Израиле по линии туристических операторов россияне вернулись на родину согласно ранее приобретенным билетам. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию крупных отраслевых агентств.

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В "Интуристе" рассказали, что 12 октября Израиль покинули последние находящиеся там клиенты. Туры в страну на ближайшее время и вплоть до Нового уже аннулированы.

В "Русском Экспрессе" поделились аналогичной информацией: вчера из Израиля улетела последняя туристка, а туры на октябрь были отменены. Что касается россиян, запланировавших отдых в этой стране на ноябрь и позднее, то они пока наблюдают за развитием ситуации.