Дубай для русских: как коротают осень на главном арабском курорте
Одним из самых популярных направлений для Россиян уже несколько лет остаются Арабские Эмираты, а в особенности - Дубай.
Туристы рассказывают, что российских отдыхающих и релокантов здесь сейчас так много, что на каждом углу то и дело слышна родная речь.
Конечно, на это есть несколько причин - прямые рейсы, отсутствие визового режима для граждан РФ, легкая возможность получить резидентство.
"Рамблер" покажет, как сейчас отдыхают россияне в Дубае.
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