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Дубай для русских: как коротают осень на главном арабском курорте

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Отели и апартаменты здесь с шикарными видами на арабский мегаполис.
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Отели и апартаменты здесь с шикарными видами на арабский мегаполис. 
© Соцсети
Повсюду атрибуты роскошной жизни.
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Повсюду атрибуты роскошной жизни. 
© Соцсети
Интересно, что город считается одним из самых безопасных в мире.
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Интересно, что город считается одним из самых безопасных в мире. 
© Соцсети
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© Соцсети

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© Соцсети
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© Соцсети
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© Соцсети

    Одним из самых популярных направлений для Россиян уже несколько лет остаются Арабские Эмираты, а в особенности - Дубай.

    Туристы рассказывают, что российских отдыхающих и релокантов здесь сейчас так много, что на каждом углу то и дело слышна родная речь.

    Конечно, на это есть несколько причин - прямые рейсы, отсутствие визового режима для граждан РФ, легкая возможность получить резидентство.

    Жена дубайского миллионера рассказала, сколько тратит в неделю

    "Рамблер" покажет, как сейчас отдыхают россияне в Дубае.

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