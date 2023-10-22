Дубай для русских: как коротают осень на главном арабском курорте

Одним из самых популярных направлений для Россиян уже несколько лет остаются Арабские Эмираты, а в особенности - Дубай.

Туристы рассказывают, что российских отдыхающих и релокантов здесь сейчас так много, что на каждом углу то и дело слышна родная речь.

Конечно, на это есть несколько причин - прямые рейсы, отсутствие визового режима для граждан РФ, легкая возможность получить резидентство.