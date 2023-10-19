Эксперты рассказали о повышенном спросе на туры в Китай

Среди россиян вырос спрос на туры в Китай. Об этом сообщает RTN.

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Как сообщают туроператоры, экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед.

Глава компании Go China Сергей Седов рассказал, что в неделю собираются три большие экскурсионные группы. Причем осенью туристы охотнее отправляются в Китай, поскольку это "лучшее время" для визита в страну.

Седов отметил, что Китай выделяется на фоне других направлений интересными экскурсиями, прямым авиасообщением, а также приятными ценами. По словам эксперта, туры в Японию или Южную Корею обходятся гораздо дороже.

Стоимость недельного тура в Пекин на одного человека обойдется примерно в 1000 долларов. В тур входят перелеты, экскурсии и проживание в отеле категории "5 звезд".