Эксперты рассказали о повышенном спросе на туры в Китай
Среди россиян вырос спрос на туры в Китай. Об этом сообщает RTN.
Как сообщают туроператоры, экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед.
Глава компании Go China Сергей Седов рассказал, что в неделю собираются три большие экскурсионные группы. Причем осенью туристы охотнее отправляются в Китай, поскольку это "лучшее время" для визита в страну.
Седов отметил, что Китай выделяется на фоне других направлений интересными экскурсиями, прямым авиасообщением, а также приятными ценами. По словам эксперта, туры в Японию или Южную Корею обходятся гораздо дороже.
Стоимость недельного тура в Пекин на одного человека обойдется примерно в 1000 долларов. В тур входят перелеты, экскурсии и проживание в отеле категории "5 звезд".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что посмотреть в Китае осенью.