Пилот отменил рейс из-за укуса комара

Укус комара стал причиной отмены рейса из Амстердама в Манчестер. Об этом пишет издание The Sun.

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Самолет лоукостера EasyJet должен был вылететь из Амстердама в Манчестер, но пилота неожиданно укусил комар и рейс пришлось отложить на пять часов.

Пассажиры были вынуждены ждать. Изначально им объяснили ситуацию тем, что возникли технические трудности. Но позже сообщили, что причиной стал комар, укусивший пилота. Командир воздушного судна принял решение провести очистку самолета от насекомых.

Клиентку перевозчика возмутило то, что в качестве компенсации предложили ваучер на питание на сумму 3,9 фунта (462 рубля).