Почему следует выбирать "худшее" место в самолете: совет пилота

Искушенные путешественники знают, что общее впечатление от полета во многом зависит от места в самолете. По этой же причине авиакомпании часто предлагают туристам доплатить за понравившееся место.

© Unsplash

Однако австралийский пилот авиакомпании Qantas Джон Берфитт убежден, что выбирать стоит "худшее место" – в последнем ряду у окна. В одном из интервью Берфитт рассказал, что, когда летает пассажиром, всегда отдает предпочтение именно этому месту.

Видео дня

Подробнее о том, чем руководствуется пилот при выборе места – в материале "Рамблера".

Многие пассажиры расстраиваются, когда выясняют, что их место находится на самом последнем ряду. Считается, что оно весьма неудобное по нескольким причинам: спинка кресла не откидывается, пассажиры регулярно ходят туда-сюда в уборную, а если самолет небольшой, то и выйти из него придется самым последним.

Однако, по мнению пилота Берфитта, путешественники недооценивают последний ряд. Австралиец убежден, что именно там лететь максимально комфортно и безопасно.

Пилот отметил, что место у окна в заднем ряду по праву можно назвать самым расслабляющим. Поскольку позади больше нет кресел, никто не будет пинать спинку вашего сиденья или дергать его. Берфитт вспомнил, как однажды пассажир сзади на протяжении всего полета пинал его кресло, и это жутко выводило из себя. И если со взрослым человеком вы еще сможете договориться, то унять маленького ребенка в таком случае будет практически невозможно.

Место у окна находится в личном топе Берфитта по той причине, что оно достаточно укромное. Вы всегда можете облокотиться на иллюминатор и вздремнуть. Кроме того, вас не будут тревожить стюардессы во время раздачи еды. Если вы выберете место у прохода, велика вероятность, что тележка с блюдами и напитками то и дело будет цепляться за подлокотник.