Одна вещь, которую стюардессы советуют брать в полет

Одна вещь, которую все стюардессы советуют брать в полет: комфорт и экономия
Чтобы сделать ваш полет более комфортным, нужно следовать лайфхакам опытных путешественников. Или стюардесс. Как выяснил "Рамблер", экс-бортпроводница авиакомпаний Emirates Airlines Камилла Якубьякова дала несколько советов пассажирам самолетов.
По ее словам, всем туристам, путешествующим по воздуху, будет полезно взять собой пустую бутылку для воды, лучше многоразовую.
"Одна очень неприятная вещь в полете — каждые пять минут просить у бортпроводников воды, потому что они дают вам маленькие чашки", — отмечает Камилла.
Стюардесса предлагает обойти это, прихватив с собой многоразовую бутылку с водой — пустую, чтобы ее можно было пронести на борт.
"Первое, что я делаю, когда сажусь в самолет, — прошу бортпроводников наполнить для меня бутылку. Таким образом, мне не придется постоянно просить стакан воды. Да и покупать дорогую бутылку в аэропорту тоже не нужно будет".
Почему нельзя проносить в самолет жидкость
Нельзя проносить в самолет жидкости объемом более 100 мл — это правило было введено из-за опасности террористических актов.
Дело в том, что жидкости могут быть использованы для создания взрывных устройств, поэтому их перевозка ограничена. Кроме того, жидкости могут пролиться и повредить багаж или электронику на борту самолета.