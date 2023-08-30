Одна вещь, которую стюардессы советуют брать в полет

Чтобы сделать ваш полет более комфортным, нужно следовать лайфхакам опытных путешественников. Или стюардесс. Как выяснил "Рамблер", экс-бортпроводница авиакомпаний Emirates Airlines Камилла Якубьякова дала несколько советов пассажирам самолетов.

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По ее словам, всем туристам, путешествующим по воздуху, будет полезно взять собой пустую бутылку для воды, лучше многоразовую.

"Одна очень неприятная вещь в полете — каждые пять минут просить у бортпроводников воды, потому что они дают вам маленькие чашки", — отмечает Камилла.

Стюардесса предлагает обойти это, прихватив с собой многоразовую бутылку с водой — пустую, чтобы ее можно было пронести на борт.

"Первое, что я делаю, когда сажусь в самолет, — прошу бортпроводников наполнить для меня бутылку. Таким образом, мне не придется постоянно просить стакан воды. Да и покупать дорогую бутылку в аэропорту тоже не нужно будет".

Почему нельзя проносить в самолет жидкость

Нельзя проносить в самолет жидкости объемом более 100 мл — это правило было введено из-за опасности террористических актов.