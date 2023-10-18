Названы страны, туры в которые можно приобрести со скидкой до 50%
На сегодняшний день открыто раннее бронирование по различным странам. Туроператоры рассказали, какие из них стоит оплатить сейчас, чтобы сэкономить на отдыхе в следующие два месяца.
Привлекательные скидки есть по таким популярным направлениям, как Египет и ОАЭ. Благодаря акции раннего бронирования можно сберечь от 20% до 40% от общей стоимости путевки.
Также сейчас выгодно бронировать туры на ноябрь-декабрь на Бали, Сейшелы, Мальдивы и Кубу. Сэкономить можно около 20%, а при выборе Мальдив и вовсе 50%.
"Сейчас еще актуально раннее бронирование по горнолыжным курортам, как Европы, так и ближнего зарубежья. В основной массе оно действует до конца октября, но есть ряд отелей, где дают скидки и на бронирования зимы в ноябре", – говорится в сообщении.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как не переплачивать за багаж.