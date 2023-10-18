Названы страны, туры в которые можно приобрести со скидкой до 50%

"Сейчас еще актуально раннее бронирование по горнолыжным курортам, как Европы, так и ближнего зарубежья. В основной массе оно действует до конца октября, но есть ряд отелей, где дают скидки и на бронирования зимы в ноябре", – говорится в сообщении.