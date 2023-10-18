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Названы страны, туры в которые можно приобрести со скидкой до 50%

На сегодняшний день открыто раннее бронирование по различным странам. Туроператоры рассказали, какие из них стоит оплатить сейчас, чтобы сэкономить на отдыхе в следующие два месяца.

Названы страны, туры в которые можно приобрести со скидкой до 50%
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Привлекательные скидки есть по таким популярным направлениям, как Египет и ОАЭ. Благодаря акции раннего бронирования можно сберечь от 20% до 40% от общей стоимости путевки.

Также сейчас выгодно бронировать туры на ноябрь-декабрь на Бали, Сейшелы, Мальдивы и Кубу. Сэкономить можно около 20%, а при выборе Мальдив и вовсе 50%.

За что пассажиров могут снять с рейса

"Сейчас еще актуально раннее бронирование по горнолыжным курортам, как Европы, так и ближнего зарубежья. В основной массе оно действует до конца октября, но есть ряд отелей, где дают скидки и на бронирования зимы в ноябре", – говорится в сообщении.

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