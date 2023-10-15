Турпоток из России в Индию постепенно восстанавливается

Спрос на туры в Индию у путешественников из России постепенно восстанавливается. Об этом сообщают "Аргументы и Факты" с ссылкой на слова вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

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На сегодняшний день объем продаж достиг 50-60% от допандемийного уровня. В первые шесть месяцев текущего года страну посетили 40 500 человек, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в 7 раз. А в первом полугодии 2019 года в Индии побывали почти 70 000 российских туристов.

Вместе с тем эксперт отметил, что международный туризм стал менее доступен по цене для россиян, и Индия в данном случае не исключение.

Для восстановления объема турпотока требуется соблюдение различных факторов, в том числе обеспечение доступных цен на авиабилеты и постепенная стабилизация курса рубля. Также на популярность отдыха в стране влияют ограничения по работе банковских карт.

"Надеемся, что турпоток в Индию постепенно будет восстанавливаться, так как многие возможности для туристов сегодня закрыты", – резюмировал Дмитрий Горин.