Врата Ада и Небесная яма: самые красивые карстовые воронки

Природа подарила человечеству множество необычных мест, которые завораживают своей уникальной красотой туристов со всей планеты. Одним из таких природных явлений являются карстовые воронки – замкнутые впадины в грунте, от нескольких метров до сотен метров в диаметре и в глубину. Подобные образования настолько самобытны, что их изучением занимается отдельная наука – Карстоведение. Но мы не будет утомлять вас сложными терминами, а просто покажем фотографии пяти наиболее известных карстовых воронок в мире – в галерее «Рамблера».