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Врата Ада и Небесная яма: самые красивые карстовые воронки

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Красное озеро. На юге Хорватии после обрушения подземной пещеры образовалась одна из самых крупных карстовых воронок мира. 
© 123rf.com
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Ее глубина составляет примерно 530 метров, а объем воды 25—30 миллионов кубических метров. Считается, что воды Красного озера связаны подземными потоками со всеми реками края. 
© Wikipedia Commons
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Оманская Бимма. Сравнительно небольшая, но невероятно красивая карстовая воронка в Омане. 
© DPA/TACC
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Ее глубина составляет всего около 20 метров. Также под водой есть туннель длиной 500 метров, связывающий объект с морем.  
© 123rf.com

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Врата ада. Горящая воронка диаметром 60 метров и глубиной 20 метров находящаяся в 90 км от аула Ербент в Дашогузском велаяте Туркменистана. В 1971 году провал обнаружили советские геологи. 
© Zuma/TACC
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Ученые решили поджечь выходящий из кратера газ, рассчитывая, что он весь выгорит за несколько дней. Таким образом и появился этот необычный объект, который и по сей день горит, привлекая туристов из разных точек планеты.  
© 123rf.com
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Небесная яма. Этот объект по праву можно считать самой большой карстовой воронкой в мире.  
© VCG/TACC
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Провал раскинулся на площадь 662 метра в глубину, 626 метров в длину и 537 метров в ширину. Воронка таких масштабов формировалась целых 128 тысяч лет! Сейчас Небесная яма одна из главных достопримечательностей Китая.  
© VCG/TACC
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Большая голубая дыра была открыта еще легендарным Жаком-Ивом Кусто. Подводная карстовая воронка раскинулась на 300 метров в диаметре и на 120 метров в глубину. 
© 123rf.com

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Несмотря на невероятную красоту это место может быть крайне опасно для людей. При отливе дыра извергает из себя мощные фонтаны воды, а при приливе превращается в огромный водоворот. 
© Wikipedia Commons

    Природа подарила человечеству множество необычных мест, которые завораживают своей уникальной красотой туристов со всей планеты. Одним из таких природных явлений являются карстовые воронки – замкнутые впадины в грунте, от нескольких метров до сотен метров в диаметре и в глубину. Подобные образования настолько самобытны, что их изучением занимается отдельная наука – Карстоведение. Но мы не будет утомлять вас сложными терминами, а просто покажем фотографии пяти наиболее известных карстовых воронок в мире – в галерее «Рамблера».

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