Туристам рассказали об обстановке на курортах Египта

Эксперты ответили на вопрос, насколько безопасно сейчас лететь на отдых в Египет, который граничит с Израилем. Мнение специалистов приводит kp.ru.

Так турэксперт Дарья Домостроева заявила, что путешественникам, которые планируют отдых на знаменитых курортах Египта не стоит переживать о своей безопасности. По словам эксперта, Хургада и Шарм-эш-Шейх, так любимые российскими туристами, располагаются далеко от зоны конфликта. Домостроева подчеркивает, что на египетских курортах все спокойно, никаких тревожных сообщений от отдыхающих там туристов не поступает.

Специалисты АТОР в свою очередь отметили, что снижения на спрос путевок в Египет не наблюдается, подчеркнув, что все отели и аэропорты на курортах охраняются.

Также в АТОР отметили, что возврат денег за уже приобретенные туры в Египет, если кто-то из туристов решит отказаться от поездки, будут проходить только на общих основаниях.