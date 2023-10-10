Туроператоры рассказали об активном аннулировании путевок в Израиль

Россияне, которые уже находятся в Израиле не обращаются к туроператором за помощью, чтобы досрочно вернуться в Россию, но те, у кого поездка была запланирована, просят аннулировать туры. Об этом сообщает пресс-служба РСТ.

Те, кто сейчас в Израиле пока не собираются менять свои планы и собираются возвращаться тогда, когда у них авиабилеты. В целом таких туристов в стране сейчас немного

"Их немного, и в основном это люди, отправившиеся через нас в Израиль к родственникам, по делам, на медицинские чекапы", – объяснила директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

По ее словам, туристы, которые сейчас в России и имели запланированные поездки в Израиль, просят аннулировать свои туры и им возвращают деньги в полном объеме.

Однако, генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что самостоятельным туристам будет сложнее. Им придется просить возвраты напрямую у авиакомпаний или отелей.

В целом, как объяснил эксперт, турпоток в Израиль в последнее время не большой, его компания каждую неделю отправляет туда по два-три человека, со стыковками в странах СНГ.