Выяснилось, как вернуть деньги за путевку в Израиль
Каким образом можно вернуть деньги за уже оплаченную путевку в Израиль, рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития России.
В ведомстве рассказали, что для возврата денежных средств необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. В том случае, если туроператор не выходит на связь, можно сразу направить иск в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России.
Официальный запрос можно отправлять на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании. Согласно закону, в сложившихся обстоятельствах туристы могут требовать расторжения договора на оказание туристических услуг или же изменения его условий. Если договор будет расторгнут до поездки, туристу должны вернуть денежные средства в полном объеме, а после ее начала - часть суммы за не предоставленные услуги.