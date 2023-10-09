Каким образом можно вернуть деньги за уже оплаченную путевку в Израиль, рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития России.

В ведомстве рассказали, что для возврата денежных средств необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. В том случае, если туроператор не выходит на связь, можно сразу направить иск в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России.