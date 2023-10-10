Авиабилеты за границу на Новый год обойдутся россиянам в 100 тысяч рублей

Такие данные, полученные на основании статистики поиска авиабилетов, приводит сервис «Яндекс.Путешествия» в рассылке от 10 октября.

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О том, сколько в среднем будут стоить билеты из России за границу в период новогодних праздников, сообщил сервис «Яндекс.Путешествия» в рассылке от 10 октября.

По сравнению с прошлыми новогодними праздниками новогодним авиаперелеты за границу (кроме ближнего зарубежья) подорожали почти в 1,5 раза, сообщается в исследовании.

Так, в среднем авиаперелет из России в страны дальнего зарубежья с 22 декабря по 8 января обойдется в 97 205 рублей. Особенно подорожали курортные направления. Например, полет прямым рейсом с 27 декабря по 8 января компании «Аэрофлот» из Москвы на Пхукет обойдется в 218,6 тыс. руб. Еще 23,3 тыс. руб. придется заплатить за багаж.

При этом перелет на новогодние праздники в страны СНГ обойдется россиянам в среднем в 27 981 руб., а в российские города – 16 125 руб. Здесь подорожание было не такое существенное – в среднем на 4320 и 2506 рублей соответственно.

Эксперт отмечают, что рост цен на билеты коррелируется с падением рубля, а слабый рубль поднимает цены на техобслуживание, топливо в иностранных аэропортах, аэронавигацию и другие авиарасходы.