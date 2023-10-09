Тревел-блогер назвала лучшее время для поездки в Мексику

Популярный тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала в беседе с NEWS.ru, в какое время лучше всего ехать в Мексику.

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По словам блогера, лучшее время для каникул в Мексике - период с конца октября по апрель. Также Наталья Ансталь отметила, что цены в это время могут повышаться. В целях экономии можно планировать путешествие в июле-августе.

"С конца октября по апрель считается самым благоприятным временем для посещения Мексики. Единственное — это самый сезон, поэтому цены будут самые высокие. Чтобы не переплачивать, можно поехать в июле-августе", — объяснила Наталья Ансталь.

А вот в мае и июне Наталья Ансталь не советует лететь в Мексику из-за того, что там очень жарко в это время. В июле-августе жара начинает спадать, а цены все еще остаются не высокими.

В сентябре и начале октября в Мексику нежелательно ехать из-за сильного ветра, ураганов и ливней.