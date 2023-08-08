"Отель в аду": семья — о путешествии в Мексику
Семья Джонсон отправилась в Мексику на отдых, полные надежды на веселое приключение. Но их впечатления оказались далеки от хороших. Курорт настолько не оправдал их ожиданий, что они назвали его "отелем в аду", пишет Leeds Live.
Они выбрали отель Azul Beach Resort Riviera. Путешествие обошлось семье в кругленькую сумму — 18 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей).
С самого начала возникли проблемы с размещением, а в номерах гостей ждал не самый приятный запах. Поход к морю тоже не принес радости — вода была мутной, а берег усыпан водорослями. Семья была разочарована, узнав, что в реальности отеля не соответствовал картинам на сайте.
Вдобавок к этому, их десятилетний сын получил серьезную травму, столкнувшись со стеклянной дверью в номере. Оказалось, что не было никаких предупреждающих знаков.
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