Туристов предупреждают об опасном паразите в Мексике

Британские врачи рассказали об опасности, подстерегающей туристов на курортах Мексики, их слова опубликовало издание Daily Mail.

© Unsplash

Речь идет о паразитах Cyclospora cayetanensis, вызывающих инфекции тонкого кишечника. Заражения были выявлены у многих туристов, вернувшихся с отдыха на мексиканских курортах Ривьера-Майя и Канкун. Все они почти сразу после прилета жаловались на боли в животе, тошноту и диарею.

Специалисты отмечают, что подобное заболевание может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и особые риски представляет для детей младшего возраста с ослабленным иммунитетом.

Для уменьшения вероятности подхватить паразитов во время отдыха специалисты рекомендуют быть особенно внимательными к еде и тщательнее мыть руки и продукты.