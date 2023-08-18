С туристов будут брать деньги за пронос еды на частных пляжах в Италии

На пляжах итальянского региона Апулия начали требовать деньги за возможность принести с собой еду, об этом сообщает портал Турпром со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

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Сразу несколько семей пожаловались на прямые угрозы со стороны владельцев частных пляжей – с посетителей, которые пронесли на пляж еду, требовали деньги, а в противном случае выгоняли с территории.

Как считают эксперты, проблема состоит в том, что многие частные пляжи относятся к барам или другим заведениям общепита. Именно по этой причине собственники стараются получить максимальную прибыль с отдыхающих, и, в случае, если еды была заказана не у них, придется заплатить отдельную сумму.

Туристов предупреждают, что прежде, чем выбирать место для отдыха, стоит ознакомиться с его правилами, тк требования у владельцев разных пляжей отличаются.