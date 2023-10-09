Названа самая популярная у россиян страна для зимнего отдыха

Самым популярным зарубежным направлением для отдыха у россиян на зимний период стала Беларусь. Об этом сообщает "Царьград" с ссылкой на слова генерального директора сервиса ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

© Unsplash

По словам эксперта, одна ночь в Витебске, Могилеве и Гомеле обойдется путешественникам примерно в 2 500-3 500 рублей.

Что касается других зарубежных курортов, то жители России также планируют отправиться этой зимой в Грузию и Абхазию, в которую туристы не первый год едут для празднования Нового года.

Вместе с тем Алексей Черепахин рассказал, что абсолютным лидером зимних бронирований стали российские города, а именно – Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

"При этом популярность Сочи увеличилась на 58% по сравнению с зимой прошлого года, популярность Москвы - на 80%, а популярность Санкт-Петербурга упала на 44%".