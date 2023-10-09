Что такое аэрофобия и как с ней справиться

Полеты на самолете могут вызвать у некоторых людей панические атаки. А необходимость летать постоянно, например, по работе, приводит к нескончаемому стрессу, который негативно сказывается на здоровье.

© pxhere

Аэрофобия – боязнь летать на самолете. “Рамблер” решил разобраться, откуда у этого страха растут ноги и как совладать со своими чувствами, когда до ужаса боишься перелетов.

Видео дня

Симптомы аэрофобии

Аэрофобия, как правило, приводит к сильным переживаниям и вегетативным проблемам, таких как повышение давления и учащение сердцебиения. Человек зацикливается на одной мысли и не может думать о чем-то другом, кроме воображаемой катастрофы, которая вот-вот может случится на борту самолета. Он не может расслабиться и не слышит никого вокруг себя. Довольно часто аэрофобы зацикливаются на шуме самолета, причем следят за ним на протяжении всего полета. Страх не дает аэрофобам расслабиться, поэтому человеку приходится контролировать все вокруг, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности.

Фобия не проявляется в обычной жизни, когда человеку не нужно никуда лететь. Однако, если его близкие решат воспользоваться воздушным транспортом, страх возьмет свое. Аэрофоб перестанет спать, есть и пить, пока не получит информацию от родных, что они успешно приземлились. Если больной аэрофобией сам окажется в самолете, у него может случиться истерика. При особо сильном страхе человек может покинуть аэропорт еще до того, как зайдет в самолет.

Как справиться с аэрофобией?

Лучше отказаться от употребления от алкоголя перед полетом, так как он только сильнее нагружает сосуды при взлете и посадке, что крайне вредно для здоровья. К тому же, алкоголь борется только с тревожным состоянием, но никак не избавляет от фобии навсегда. Преодолеть страх перелетов помогут методики расслабления.

Дыхательная техника

Удобно расположитесь в кресле, закройте глаза и начните дышать носом. Ваша задача – сосредоточиться на процессе дыхания. Сделайте глубокий и медленный вдох, затем задержите воздух и спокойно выдохните. Повторяйте эту технику до тех пор, пока не почувствуете, что тревожность отступила.

Визуализация

Генерируемые образы для сознания – реальность, поэтому нельзя недооценивать их влияние на психологическое состояние человека. Удобно расположитесь в кресле и попробуйте представить уютное место, где вам сейчас хотелось бы оказаться. Держите образ в голове и погружайтесь в него так глубоко, как получится. Как только поймете, что успокоились, можно плавно возвращаться в реальность.

Изучение технической части