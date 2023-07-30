Как справиться с укачиванием в самолете: 5 лайфхаков
В то время как одни пассажиры без проблем переносят даже самый непростой полет, другие сталкиваются с укачиванием вне зависимости от наличия зон турбулентности.
Однако если правильно подготовиться к полету, неприятные ощущения в самолете можно свести к минимуму.
Подробнее о том, как справиться с укачиванием в самолете – в материале "Рамблера".
Выбор места
Большинство авиакомпаний предоставляют пассажирам возможность выбрать место в самолете за дополнительную плату. Не пренебрегайте этой опцией: как правило, в хвосте самолета укачивает гораздо сильнее, чем в носу и в середине. По возможности выбирайте места в передней части самолета.
Правильная еда
Вопреки распространенному мнению, если вы страдаете от воздушной болезни, голодать перед полетом не стоит. Гораздо лучше съесть что-то простое и легко усваиваемое: например, овощи, рыбу или гречку. А вот от жареных или острых блюд лучше отказаться.
Медикаменты
Существует множество безрецептурных лекарств, которые помогают в борьбе с укачиванием. Обычно их следует принимать за полчаса до полета, если в инструкции не указано иное. Если вас укачивает регулярно, не пренебрегайте этим лайфхаком – медикаменты против воздушной болезни весьма эффективны.
Однако эти лекарства провоцируют сонливость, поэтому их нельзя сочетать с алкоголем или снотворным.
Отложите развлечения
При появлении первых симптомов укачивания на борту – зевоты, потливости, повышенного слюноотделения – отложите книгу или смартфон. Если вы продолжите читать или смотреть сериал, конфликт между зрением и вестибулярным аппаратом только усугубится. Лучше всего в момент укачивания откинуться в кресле и закрыть глаза, направив на себя кондиционер. Перед вылетом не забудьте взять у стюардессы пакет на случай, если состояние усугубится.
Не используйте парфюм
Как бы сильно вы ни любили свои духи, постарайтесь не использовать их во время полета, если вас укачивает. Сильные запахи могут лишь ухудшить состояние и усугубить тошноту. По правилам этикета, в самолете стоит отказаться от духов, даже если вы не страдаете от воздушной болезни – вполне возможно, что резкий запах может навредить пассажирам рядом.