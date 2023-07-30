Как справиться с укачиванием в самолете: 5 лайфхаков

В то время как одни пассажиры без проблем переносят даже самый непростой полет, другие сталкиваются с укачиванием вне зависимости от наличия зон турбулентности.

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Однако если правильно подготовиться к полету, неприятные ощущения в самолете можно свести к минимуму.

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Подробнее о том, как справиться с укачиванием в самолете – в материале "Рамблера".

Выбор места

Большинство авиакомпаний предоставляют пассажирам возможность выбрать место в самолете за дополнительную плату. Не пренебрегайте этой опцией: как правило, в хвосте самолета укачивает гораздо сильнее, чем в носу и в середине. По возможности выбирайте места в передней части самолета.

Правильная еда

Вопреки распространенному мнению, если вы страдаете от воздушной болезни, голодать перед полетом не стоит. Гораздо лучше съесть что-то простое и легко усваиваемое: например, овощи, рыбу или гречку. А вот от жареных или острых блюд лучше отказаться.

Медикаменты

Существует множество безрецептурных лекарств, которые помогают в борьбе с укачиванием. Обычно их следует принимать за полчаса до полета, если в инструкции не указано иное. Если вас укачивает регулярно, не пренебрегайте этим лайфхаком – медикаменты против воздушной болезни весьма эффективны.

Однако эти лекарства провоцируют сонливость, поэтому их нельзя сочетать с алкоголем или снотворным.

Отложите развлечения

При появлении первых симптомов укачивания на борту – зевоты, потливости, повышенного слюноотделения – отложите книгу или смартфон. Если вы продолжите читать или смотреть сериал, конфликт между зрением и вестибулярным аппаратом только усугубится. Лучше всего в момент укачивания откинуться в кресле и закрыть глаза, направив на себя кондиционер. Перед вылетом не забудьте взять у стюардессы пакет на случай, если состояние усугубится.

Не используйте парфюм