Как не переплачивать за комфортное место в самолете: 4 лайфхака

Кто-то чувствует себя комфортно в самолете при любых обстоятельствах, в то время, как другим людям необходимы определенные условия, чтобы расслабиться и насладиться полетом.

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Однако позволить себе перелет в бизнес-классе может далеко не каждый. Более того, порой такие траты находят бессмысленными даже обеспеченные люди: зачем переплачивать за услуги бизнес-класса, которыми не успеешь воспользоваться в двухчасовом полете?

Так или иначе, каким бы по продолжительности ни был полет, всем нам хочется лететь комфортно. К счастью, сделать это можно, не переплачивая за билет. Подробнее о лайфхаках – в материале "Рамблера".

Место для ног

Получить место у аварийного выхода бесплатно почти невозможно. Чаще всего авиакомпании предоставляют их за отдельную плату. Однако, даже если вам досталось обычное место, есть несколько способов, которые помогут освободить место для ног. Во-первых, складывайте все вещи на полку над сиденьями – даже миниатюрный рюкзак. Во-вторых, не бронируйте места в последнем ряду. Спинки кресел таких сидений не откидываются, а потому места у вас будет еще меньше.

Среднему месту – нет

Среднее место – самое неудобное в самолете. Сидя здесь, вы окажетесь в окружении двух людей, которые не оставят вам свободного пространства. Куда лучше отдать предпочтение месту у окна или у прохода, если вы планируете часто посещать уборную или разминать тело в полете. Кроме того, если самолет не будет переполнен, велик шанс, что место посередине никто не займет, и вы сможете использовать его для себя.

Пустые ряды

Регистрируясь на стойке в аэропорту, вежливо уточните у сотрудницы, остались ли пустые ряды. Если да, попросите разместить вас на этом ряду. Вполне возможно, что весь ряд окажется в вашем распоряжении.

Модель самолета