Авиакомпаниям предложили начислять бонусы за задержки рейсов

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу России рекомендовать всем авиаперевозчикам поощрять пассажиров бонусными милями за задержки по вине перевозчика. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

© Unsplash

По словам председателя ООП Ильи Зотова, на сегодняшний день авиапассажиры почти не регистрируются в программах лояльности. Получение же баллов при задержках может замотивировать их стать постоянными участниками таких программ.

Порядок и размер начисления баллов предлагается устанавливать на усмотрение конкретной компании. Отмечается, что аналогичную систему уже ввел "Аэрофлот".

Сейчас перевозчики выплачивают 25 000 за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. Как отмечает Зотов, сумма не отвечает запросам пассажиров на достойную компенсацию.