Бали – это райский тропический остров, привлекающий туристов со всего мира своей уникальной культурой и природой.

Но есть на Бали и некоторые интересные особенности, о которых многие путешественники могут не знать.

Главный праздник в жизни – кремация

Церемония Ngaben – это выражение уважения к покойному со стороны членов семьи и общины. Для балийцев церемония кремации – это самое важное событие в жизни, поэтому они празднуют ее с большим размахом прямо на улицах.

Обилие храмов и важность подношений

На Бали насчитывается не менее 20 тысяч храмов. Уникальная форма индуизма пронизывает все стороны жизни на острове. Храмы можно встретить буквально повсюду, даже на частных территориях.

Также практически по всем уголкам острова расставлены корзины из пальмовых листьев, в которые местные жители складывают подношения для богов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Privet_matveeva.