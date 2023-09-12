Почему стоит посетить немецкую деревню под Тбилиси: видео
В часе езды от Тбилиси находится село, основанное немцами-евангелистами в начале XVIII века.
Асурети – это небольшая деревня, расположенная в крае Квемо-Картли. Село было основано в 1818 году немецкими колонистами, приглашенными для развития сельского хозяйства в этом регионе.
Первоначальным названием этого места было – Элизабетталь.
Поселение существовало до 1941 года, а на его месте до сих пор сохранились типичные для немецкой архитектуры здания. Достопримечательностью этого места является лютеранская Кирха, построенная в 1871 году.
По данным переписи 1923 года, население поселка составляло 1272 человека, из которых 1269 были немцами.
Также на окраине деревни находится немецкое кладбище, на котором сохранились памятники в готическом стиле.
Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Ana.tbilisi.
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