В часе езды от Тбилиси находится село, основанное немцами-евангелистами в начале XVIII века.

Асурети – это небольшая деревня, расположенная в крае Квемо-Картли. Село было основано в 1818 году немецкими колонистами, приглашенными для развития сельского хозяйства в этом регионе.

Первоначальным названием этого места было – Элизабетталь.

Поселение существовало до 1941 года, а на его месте до сих пор сохранились типичные для немецкой архитектуры здания. Достопримечательностью этого места является лютеранская Кирха, построенная в 1871 году.

По данным переписи 1923 года, население поселка составляло 1272 человека, из которых 1269 были немцами.

Также на окраине деревни находится немецкое кладбище, на котором сохранились памятники в готическом стиле.

Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Ana.tbilisi.