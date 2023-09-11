Грузия – это удивительная страна, которая поражает обилием живописных пейзажей.

Если вы планируете поездку в Грузию, обязательно посетите несколько уникальных природных достопримечательностей этой страны.

Одно из таких мест – Батумский ботанический сад, расположенный в субтропическом климате Черноморского побережья. Там произрастает более 5000 видов уникальных деревьев и цветов со всех концов света. В этом месте вы сможете полюбоваться не только экзотическими растениями, но и захватывающим видом на море.

Еще одно потрясающее место – Мартвильский каньон на востоке Грузии. Каньон протяженностью в один километр представляет собой каменный природный коридор, который выточила река Абаша.

В 40 километрах от Тбилиси находится красивейшее Жинвальское водохранилище. Огромное водное пространство с живописными островами и пляжами – это идеальное место для отдыха на природе.

Об этих местах рассказала в своем видео блогер @Altynayissakhan.