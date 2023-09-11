Самые красивые места Грузии, которые стоит посетить: видео
Грузия – это удивительная страна, которая поражает обилием живописных пейзажей.
Если вы планируете поездку в Грузию, обязательно посетите несколько уникальных природных достопримечательностей этой страны.
Одно из таких мест – Батумский ботанический сад, расположенный в субтропическом климате Черноморского побережья. Там произрастает более 5000 видов уникальных деревьев и цветов со всех концов света. В этом месте вы сможете полюбоваться не только экзотическими растениями, но и захватывающим видом на море.
Еще одно потрясающее место – Мартвильский каньон на востоке Грузии. Каньон протяженностью в один километр представляет собой каменный природный коридор, который выточила река Абаша.
В 40 километрах от Тбилиси находится красивейшее Жинвальское водохранилище. Огромное водное пространство с живописными островами и пляжами – это идеальное место для отдыха на природе.
Об этих местах рассказала в своем видео блогер @Altynayissakhan.
Ранее мы писали про 10 мест, которые стоит посетить в Батуми.