Батуми стал одним из самых популярных курортов не только Грузии, но и всего черноморского побережья. Однако отдых в Батуми это не только пляж, здесь собрано множество интересных достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить.

Одним из символов Батуми является канатная дорога Арго, которая соединяет набережную с вершиной горы Ферия. Подъем по канатной дороге занимает 10 минут, а с вершины открывается захватывающий панорамный вид на город и море.

Любителям природы стоит заглянуть в Ботанический сад Батуми, где на площади 109 гектаров произрастает более 3 тысяч видов растений со всех континентов.

Ну и, конечно, нельзя пропустить живописный водопад Махунцети в окрестностях Батуми. Потоки воды, падающие с высоты 30 метров, производят неизгладимое впечатление. А у подножия водопада можно искупаться в природном бассейне.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Батуми, рассказали в видео на странице @Sletaem.by в TikTok.