Если вы ищете незабываемые впечатления и возможность увидеть Тбилиси совершенно с другой стороны, то стоит прокатиться над городом на зиплайне.

Во время поездки перед вами откроется вид на историческую часть города, красивые церкви, старинные дома и мощеные улочки.

Зиплайн расположен между исторической крепостью Нарикала и прекрасным Ботаническим садом. Длина троса составляет 270 метров. Несмотря на то, что сам спуск очень быстрый, вы сможете снять уникальные кадры и увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета.

Это не просто экстремальное развлечение, но и возможность создать уникальные воспоминания.

Об этом рассказала блогер @Lika_tbilisi на своей странице TikTok.