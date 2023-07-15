Где прокатиться на зиплайне в Тбилиси: видео
Если вы ищете незабываемые впечатления и возможность увидеть Тбилиси совершенно с другой стороны, то стоит прокатиться над городом на зиплайне.
Во время поездки перед вами откроется вид на историческую часть города, красивые церкви, старинные дома и мощеные улочки.
Зиплайн расположен между исторической крепостью Нарикала и прекрасным Ботаническим садом. Длина троса составляет 270 метров. Несмотря на то, что сам спуск очень быстрый, вы сможете снять уникальные кадры и увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета.
Это не просто экстремальное развлечение, но и возможность создать уникальные воспоминания.
Об этом рассказала блогер @Lika_tbilisi на своей странице TikTok.
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