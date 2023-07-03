Стамбул — это крупнейший город Турции, который привлекает множество туристов своей исторической и культурной значимостью.

Стамбул был столицей трех великих империй — Римской, Византийской и Османской, и на его территории находятся множество памятников архитектуры и истории, таких как Синан Паша-джамия, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, Гранд-базар, Босфорский мост и многое другое.

Кроме того, город славится своей кухней, которая сочетает в себе элементы азиатской и европейской кухни, а также богатой ночной жизнью.

Однако в разнообразии стамбульских кафе можно потеряться, поэтому стоит заранее найти самые интересные места города. Смотрите видео, чтобы узнать о десяти лучших кафе Стамбула.