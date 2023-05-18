Как выбрать отель в Стамбуле и не пожалеть

Стамбул — самобытный город с множеством разных культур. В нем очень тяжело разобраться, особенно тем, кто приехал туда в первый раз. Отели и квартиры здесь тоже своеобразные, в связи с чем нужно потрудиться, чтобы выбрать что-то похожее на туристический вариант.

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В материале “Рамблера” — о том, как выбрать отель в Стамбуле.

Выберите район

Каждый район подойдет под ваши личные нужды. Если вы не против толпы и людей, но хотите жить в историческом центре, выбирайте Бешикташ или Султанхамет. Поселиться подальше от городской суеты можно на Принциевых островах. Большинство туристических районов расположены в Бейоглу — его чаще всего выбирают туристы, так как там расположен крупный транспортный узел для путешествия по Турции.

Изучите карту

Многие отели в Стамбуле расположены в узких улочках города, поэтому они стоят буквально впритык к соседним домам. В итоге туристы получают сомнительный вид из окна в виде стены соседнего здания или окон других жильцов. Поэтому в отзывах туристов изучите то, насколько близко здание отеля расположено к другим. Это также можно посмотреть на карте города.

Посмотрите на год постройки дома