Как выбрать отель в Стамбуле и не пожалеть
Стамбул — самобытный город с множеством разных культур. В нем очень тяжело разобраться, особенно тем, кто приехал туда в первый раз. Отели и квартиры здесь тоже своеобразные, в связи с чем нужно потрудиться, чтобы выбрать что-то похожее на туристический вариант.
В материале “Рамблера” — о том, как выбрать отель в Стамбуле.
Выберите район
Каждый район подойдет под ваши личные нужды. Если вы не против толпы и людей, но хотите жить в историческом центре, выбирайте Бешикташ или Султанхамет. Поселиться подальше от городской суеты можно на Принциевых островах. Большинство туристических районов расположены в Бейоглу — его чаще всего выбирают туристы, так как там расположен крупный транспортный узел для путешествия по Турции.
Изучите карту
Многие отели в Стамбуле расположены в узких улочках города, поэтому они стоят буквально впритык к соседним домам. В итоге туристы получают сомнительный вид из окна в виде стены соседнего здания или окон других жильцов. Поэтому в отзывах туристов изучите то, насколько близко здание отеля расположено к другим. Это также можно посмотреть на карте города.
Посмотрите на год постройки дома
Так как Стамбул — город с большой историей, в центре расположено довольно много действительно старых домов. Несмотря на реставрацию, они по-прежнему имеют проблемы с канализацией, электричеством и отоплением. Поэтому стоит заранее изучить год постройки отеля. Если здание было построено очень давно, то лучше не стоит рисковать и выбрать другой отель в той же ценовой категории.