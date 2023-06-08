Пещерный город в Грузии, который обязательно стоит посетить: видео
Пещерный город Вардзия – это уникальное историческое место, расположенное в южной части Грузии. Он был создан в XII веке как укрепленный город с крепостью, храмами, жилыми помещениями и другими сооружениями.
Стены города были высечены в скале и имели множество башен и бастионов, которые использовались для обороны. Кроме того, Вардзия – это красивая смотровая площадка, расположенная на склоне горы.
Отсюда открывается потрясающий вид на окружающую природу: горы, леса и реки.
Сегодня Вардзия является одним из самых популярных туристических мест в Грузии и привлекает тысячи посетителей каждый год.
Об этом месте рассказал блогер @Artemray.
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