Пещерный город Вардзия – это уникальное историческое место, расположенное в южной части Грузии. Он был создан в XII веке как укрепленный город с крепостью, храмами, жилыми помещениями и другими сооружениями.

Стены города были высечены в скале и имели множество башен и бастионов, которые использовались для обороны. Кроме того, Вардзия – это красивая смотровая площадка, расположенная на склоне горы.

Отсюда открывается потрясающий вид на окружающую природу: горы, леса и реки.

Сегодня Вардзия является одним из самых популярных туристических мест в Грузии и привлекает тысячи посетителей каждый год.

Об этом месте рассказал блогер @Artemray.