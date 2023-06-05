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Не только в Тбилиси: города в Грузии, куда стоит поехать

Столица Грузии, Тбилиси, безусловно остается самым популярным городом у путешественников. Однако в стране есть и другие города, которые достойны внимания туристов. И отдых там обойдется в разы дешевле.

Не только в Тбилиси: города в Грузии, куда стоит поехать
© Unsplash

О том, в какие еще города Грузии стоит поехать, — в материале “Рамблера”.

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Батуми

Главный город-курорт Грузии, который был востребованным еще со времен СССР. Здесь отдыхали высокопоставленные чиновники и обеспеченные граждане. Сейчас это все такой же курортный, но более современный город с большим выбором отелей, санаториев и развлечений.

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По утрам туристы отдыхают на пляже, а вечерами перемещаются на набережную, где зажигаются тысячи огней. Именно здесь расположены лучшие рестораны, бары и клубы. Несмотря на обилие развлечений, отдых здесь все равно спокойный и размеренный. Особенно, если выбирать отели ближе к окраинам. В этих районах гораздо меньше людей, поэтому они идеально подойдут для тех, кто едет семьей и хочет расслабиться и отдохнуть.

Кутаиси

Unsplash

Кутаиси считается одним из древнейших городов Грузии. Именно здесь расположен исторический центр страны. Сюда стоит приезжать за культурным отдыхом и эстетическим наслаждением. В городе можно посмотреть на то, как исторические здания соседствуют с современными, а в черте города иногда проводят археологические раскопки.

Однако не стоит ехать в Кутаиси в июле. Температура здесь достигает 25-30 градусов, а ощущается все это гораздо сильнее из-за того, что город расположен в горах.

Боржоми

Unsplash

Еще один популярный город-курорт, про который вы наверняка слышали. Он основан на месте горных источников. Именно этот город стал родиной знаменитой целебной воды. Здесь расположено огромное количество санаториев и здравниц под любой запрос. Большинство из них занимаются лечением заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней кожи. Все это делается с помощью целебной воды.

Однако если вы собираетесь в Боржоми, не стоит планировать исключительно лечебные процедуры. Здесь хорошо гулять в горах, а также рассматривать древние достопримечательности.

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