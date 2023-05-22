Где отдохнуть на море в Грузии: места и цены

Грузия славится не только узкими улочками Тбилиси, вкусной едой и недорогим отдыхом. Часть страны омывается черным морем, и на побережье расположено много различных курортов. Все они отличаются своим функционалом и подойдут под разные цели.

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О том, где отдохнуть на море в Грузии и сколько это будет стоить, — в материале “Рамблера”.

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Батуми

Это — главный курортный город в стране, который ежегодно привлекает тысячи туристов. В Батуми сосредоточены лучшие пляжи, санатории и развлечения, но и ценник здесь соответствующий. Если вы хотите отдохнуть в хорошем отеле, то рассчитывайте на то, что цены начинаются от двух тысяч рублей за двоих за ночь.

Здесь расположены исторические храмы, поющие фонтаны, прибрежные площади. Центр притяжения всех туристов — набережная и пляжи. По утрам туристы отдыхают у моря, а вечером собираются около моря и ходят в кафе, рестораны и бары на побережье. Здесь будет уютно как семьям с детьми, так и молодежи, так как развлечения есть для каждого возраста. Однако если вы ищете тихий отдых, то лучше выбирать районы, расположенные дальше от центра. Собираясь в Батуми, не забудьте специальную обувь для купания — побережье здесь с крупной галькой.

Кобулети

Курортный город расположен чуть севернее Батуми и известен своими контрастами. Дело в том, что там до сих пор остались постройки времен СССР, которые до сих пор принимают туристов, преимущественно санатории. Однако здесь также много новых отелей, которые предоставляют современный сервис. Поэтому только вам решать, какой отдых выбрать.

Кобулети известен своим пляжем, который простирается на 10 километров вдоль города. Галька чередуется с черным магнитным песком. Развлечений в городе не так много, поэтому туда стоит точно поехать тем, кто устал от городской суеты. Цены на отели начинаются от двух тысяч за ночь за двоих, но можно найти более бюджетный вариант в виде гостевого дома.

Гонио и Квариати

Это — два населенных пункта, которые имеют общий пляж. Они примечательны тем, что вплоть до границы пляжа идут горы. Поэтому, если вы не привыкли после моря подниматься до своего отеля или вам тяжело ходить по жаре, лучше не рассматривать эти поселки. Однако здесь есть исторические и природные достопримечательности, которые точно стоит посетить: крепость Андрея Первозванного и крепость гонио. В Квариати также есть дайвинг-центр.