Люксембург – это маленькая европейская страна с населением около 650 тысяч человек.

Это крошечное государство, которое расположилось между Германией, Бельгией и Францией, знаменито своей уникальной социальной программой. В этой стране почти все общественные услуги бесплатны. Но при этом граждане Люксембурга имеют самый высокий доход на душу населения в мире.

Решение сделать общественный транспорт абсолютно бесплатным было принято благодаря высокому уровню экономического развития и небольшому количеству населения.

Все граждане и постоянные жители имеют право на бесплатное использование автобусов, поездов и трамваев. Это не только удобно для людей, но и способствует защите окружающей среды, так как многие люди начинают отказываться от личных автомобилей.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Miladyfairy.