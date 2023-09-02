Отель Нисияма Онсэн Кэйункан расположен в Японии, в городе Хаякава. Он был основан в 705 году нашей эры и считается самым старым отелем в мире, который работает и по сей день.

История этого отеля насчитывает более 1300 лет и им управляло 52 поколения одной семьи. Его основал Фудзивара Мохито, которой был сыном 38-го императора Японии.

За свою долгую историю отель был отремонтирован лишь один раз, в 1997 году. Сегодня это традиционный японский отель-рёкан с номерами в стиле васэй, рестораном, горячими источниками и садом. Всего в нем 37 номеров, выполненных в традиционном японском стиле.

Интересно, что до 2019 года владельцы отказывались устанавливать Wi-Fi, поскольку хотели оставить пансионат местом для настоящего отдыха от суеты. Но гости так часто спрашивали про возможность получить бесплатный интернет, что пришлось пойти им навстречу.

В 2011 году Нисияма Онсэн Кэйункан был официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый отель в мире.

Об этом рассказал в своем в видео блогер @Gordey.bogdanov.