Самые крупные и знаменитые рынки мира

Бокерия, Барселона. Этот продуктовый рынок Каталонии ведет свою историю с XIII века. На площади 2583 кв. м раскинулись более 300 торговых палаток. Некоторые из них работают так давно, что за прилавками можно встретить уже третье или четвертое поколение арендаторов. Также на рынке работает кулинарная школа для туристов, где можно на личном примере окунуться в изысканную кухню Барселоны.