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Самые крупные и знаменитые рынки мира

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Гранд-базар, Стамбул. Один из старейших и самых больших крытых рынков мира. Базар занимает 60 улиц и переходов под сводчатыми потолками. На площади 31 тыс. кв. м разместились около 4 тыс. магазинов, 25 тыс. человек персонала, несколько мечетей, четыре фонтана, два хамама, кафе, рестораны и гостиницы. Приблизительная проходимость рынка - 450 тыс. человек в день.  
© globallookpress.com
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Чатучак, Бангкок. Все в Азии имеет свою уникальную атмосферу. Крупнейший базар Таиланда Чатучак работает для туристов в субботу и воскресенье с шести утра до шести вечера, а по пятницам действует как центр оптовой торговли. Подсчитать точное количество торговых мест здесь никто не берется. По разным оценкам, на базаре Чатучак работают от 8 тыс. до 15 тыс. ларьков и магазинчиков. 
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Камден, Лондон. Этот британский рынок уверенно входит в десятку самых посещаемых туристических мест британской столицы. Камден зародился в 1970-е, когда заброшенный промышленный район стали заселять музыканты, художники и разного рода ремесленники. Сейчас здесь находится множество самых разнообразных пространств с общей проходимостью 10 млн покупателей в год.  
© 123rf.com
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Хан-эль-Халили, Каир. Египет уже несколько десятилетий пользуется большой популярностью у русских туристов. В столице страны находится один из старейших базаров мира. Рынок Хан-эль-Халили появился в XIV веке и до сих пор славится незабываемой восточной атмосферой.  
© globallookpress.com

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Бокерия, Барселона. Этот продуктовый рынок Каталонии ведет свою историю с XIII века. На площади 2583 кв. м раскинулись более 300 торговых палаток. Некоторые из них работают так давно, что за прилавками можно встретить уже третье или четвертое поколение арендаторов. Также на рынке работает кулинарная школа для туристов, где можно на личном примере окунуться в изысканную кухню Барселоны.  
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Пайк-Плейс-маркет, Сиэтл. Рынок появился 17 августа 1907 года благодаря члену городского совета Томасу Ревеллу. В 1960-е Пайк-Плейс-маркет пришел в упадок, и власти планировали пустить его под снос. Благодаря защите местных жителей место удалось сохранить и сейчас базар посещают до 10 млн покупателей в год. Пайк-Плейс-маркет специализируется на торговле рыбой и морепродуктами, фермерскими продуктами и изделиями ремесленников. 
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Блошиный рынок Сент-Уэн, Париж. Это место облюбовали старьевщики и продавцы антиквариата. На территории работают множество крытых и уличных лавочек, где можно найти практически любую вещь из прошлого. Количество посетителей Сент-Уэна превышает 5 млн в год, среди них — множество иностранных туристов. 
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    Рынки всегда были местом притяжения множества людей самых разных слоев общества. Такие места издревле становились центром экономической жизни городов, где каждый человек мог найти необходимый ему товар. С появление развитой инфраструктуры торговых центров роль рынков для общества существенно снизилась. Несмотря на это, крупнейшие из них не только остаются на плаву, но превращаются в настоящую визитную карточку города, теперь уже туристическую.

    7 крупнейших рынков мира – в галерее «Рамблера».

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