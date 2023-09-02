Самые крупные и знаменитые рынки мира
Рынки всегда были местом притяжения множества людей самых разных слоев общества. Такие места издревле становились центром экономической жизни городов, где каждый человек мог найти необходимый ему товар. С появление развитой инфраструктуры торговых центров роль рынков для общества существенно снизилась. Несмотря на это, крупнейшие из них не только остаются на плаву, но превращаются в настоящую визитную карточку города, теперь уже туристическую.
7 крупнейших рынков мира – в галерее «Рамблера».
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