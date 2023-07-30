Самые опасные города мира

С ранних лет существования цивилизации человечество боролось против преступности в городах. Правоохранительная и судебная система прошли долгий путь, чтобы позволить людям безопасно передвигать по улицам хотя бы в светлое время суток. И все же, несмотря на развитие технологий в мире все еще остаются места, где вы запросто можете лишиться своего имущества или даже жизни. И если путешествие привело вас в эти страны, то постарайтесь быть максимально бдительными, ведь опасность может поджидать вас за каждым углом.