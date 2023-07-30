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Самые опасные города мира

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Ямайка славится своими пляжами, живописной природой, колониальной архитектурой и историей. При этом столица этого государства Кингстон один из самых опасных городов мира. В 2022 году здесь на 100 000 жителей острова приходилось 52,9 убийства. В одной из самых безопасных стран мира Японии этот показатель составляет 0,2 
© ТАСС
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Венесуэла с начала XXI века переживает острый экономический кризис из-за американских санкций и внутренней политики государства. Ситуацию усугубляет высокая коррупция и безработица. Как итог – в столице страны Каракасе начался настоящий разгул преступности. Убийства, вооружённые грабежи, карманные кражи и похищения с целью выкупа стали нормой в некоторых районах города 
© ТАСС
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Тихуана – город на границе Мексики и США. Этот населенный пункт, который ранее славился своей архитектурой, сейчас стал настоящим перевалочным узлом для наркоторговцев. Ежедневно в Тихуане совершается более 7 убийств, постоянно вспыхивают перестрелки между бандами и полицией, нередки похищения людей 
© Zuma/TACC
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Столица Кении Найроби выгодно отличается от других городов и могла бы стать настоящей жемчужиной мирового туризма. В городской черте мегаполиса расположен настоящий национальный парк, где можно увидеть слонов, жирафов, буйволов, львов, леопардов, шакалов и других животных. Главной проблемой, которая мешает Найроби превратиться в процветающий туристический центр, является повсеместное воровство. Воры выхватывают ценные предметы даже из открытых окон автомобилей, когда водители останавливаются на светофорах или стоят в пробках 
© EPA/TACC

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Туристы любят посещать одну из столиц ЮАР Кейптаун за возможность забраться на Столовую гору, посетить Аквариум двух океанов и крепость Доброй Надежды, а также множество колоритных магазинчиков и ресторанов. Правда помешать приятному отдыху может разгулявшаяся преступность. В городе высокий уровень убийств, изнасилований, ограблений и бандитских нападений, а также конфликтов на расовой почве 
© EPA/TACC
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Порт-Морсби сравнительно молодой город. Столица Папуа — Новой Гвинеи была основана в 1873 году и быстро стала важным центром торговли Океании. Порт-Морсби мог бы стать богатым туристическим местом, если бы не разгул местных банд, которые называют себя «расколы». Они часто нападают на приезжих, грабят их и могут даже убить 
© EPA/TACC
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Бразилия уже давно «славится» высоким уровнем преступности в стране. Самая непростая ситуация с законом складывается в Рио де Жанейро. На склонах гор вокруг города расположены беднейшие районы — фавелы, куда боятся заезжать даже полицейские. Власти настоятельно рекомендуют туристам держаться подальше от трущоб этого яркого города 
© Zuma/TACC
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Еще одним несостоявшимся раем для путешественников стала Гаити. Страна имеет серьезные проблемы с безопасностью, инфраструктурой и гигиеной. В среднем в столице государства совершается по 54,75 убийства на 100 000 жителей в год 
© EPA/TACC
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«Операция „Иракская свобода“» негативно отразилась на безопасности этой страны. Даже спустя 20 лет после начала Ирак продолжают раздирать внутренние противоречия. Столица государства Багдад сейчас является одним из самых опасных городов мира из за высокого уровня преступности и террористической угрозы 
© EPA/TACC

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Афганистан не видел мира с 70-х годов прошлого столетия. В столице государства Кабуле регулярно происходят теракты, перестрелки, взрывы, похищения и нападения на иностранцев 
© EPA/TACC

    С ранних лет существования цивилизации человечество боролось против преступности в городах. Правоохранительная и судебная система прошли долгий путь, чтобы позволить людям безопасно передвигать по улицам хотя бы в светлое время суток. И все же, несмотря на развитие технологий в мире все еще остаются места, где вы запросто можете лишиться своего имущества или даже жизни. И если путешествие привело вас в эти страны, то постарайтесь быть максимально бдительными, ведь опасность может поджидать вас за каждым углом.

    Самые опасные города мира – в галерее «Рамблера».

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