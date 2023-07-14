Стоимость туров в Турцию возросла на 20-70 процентов
Россиянам за отдых в Турции придется платить больше. Цены выросли на 20-70 процентов. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств, Наталия Осипова на пресс-конференции в МИЦ "Известия".
По словам эксперта, рост цен вызван инфляцией в Турции, повышением стоимости доллара и евро, а также тем, что авиаперевозки стали дороже. Наталья Осипова уточнила, что цены могут снизиться осенью.
Также Наталья Осипова отметила, что подорожание отдыха не заставило россиян отказаться от поездки в Турцию, однако к планированию путешествия туристы стали подходить осознаннее. Многие сокращают сроки пребывания в стране и выбирают более доступные по цене отели.
Рамблер: главные новости