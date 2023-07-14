Стоимость туров в Турцию возросла на 20-70 процентов

Россиянам за отдых в Турции придется платить больше. Цены выросли на 20-70 процентов. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств, Наталия Осипова на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

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По словам эксперта, рост цен вызван инфляцией в Турции, повышением стоимости доллара и евро, а также тем, что авиаперевозки стали дороже. Наталья Осипова уточнила, что цены могут снизиться осенью.